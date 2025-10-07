https://ria.ru/20251007/ataka-2046794212.html
При атаке ВСУ по Херсонской области погибли четыре мирных жителя
При атаке ВСУ по Херсонской области погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 07.10.2025
При атаке ВСУ по Херсонской области погибли четыре мирных жителя
Четыре жителя Херсонской области погибли в результате целенаправленной атаки ВСУ по гражданским автомобилям, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.10.2025
