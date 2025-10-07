Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ по Херсонской области погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/ataka-2046794212.html
При атаке ВСУ по Херсонской области погибли четыре мирных жителя
При атаке ВСУ по Херсонской области погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 07.10.2025
При атаке ВСУ по Херсонской области погибли четыре мирных жителя
Четыре жителя Херсонской области погибли в результате целенаправленной атаки ВСУ по гражданским автомобилям, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:43:00+03:00
2025-10-07T11:43:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, новая каховка, вооруженные силы украины
Херсонская область , Владимир Сальдо, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ по Херсонской области погибли четыре мирных жителя

При атаке ВСУ по автомобилям в Херсонской области погибли четыре мирных жителя

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Четыре жителя Херсонской области погибли в результате целенаправленной атаки ВСУ по гражданским автомобилям, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие обстрелов киевского режима за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал. Четверо мирных жителей погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате целенаправленной атаки БПЛА по гражданским автомобилям", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчина был ранен в Новой Каховке, его госпитализировали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьВладимир СальдоНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала