В Нижегородской области отразили атаку шести беспилотников
В Нижегородской области отразили атаку шести беспилотников - РИА Новости, 07.10.2025
В Нижегородской области отразили атаку шести беспилотников
Пострадавших в результате отражения атаки еще шести БПЛА на Нижегородскую область утром во вторник нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
2025
