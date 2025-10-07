Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области отразили атаку шести беспилотников - РИА Новости, 07.10.2025
10:40 07.10.2025
В Нижегородской области отразили атаку шести беспилотников
В Нижегородской области отразили атаку шести беспилотников
Пострадавших в результате отражения атаки еще шести БПЛА на Нижегородскую область утром во вторник нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 07.10.2025
В Нижегородской области отразили атаку шести беспилотников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Пострадавших в результате отражения атаки еще шести БПЛА на Нижегородскую область утром во вторник нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Утром силы ПВО успешно отразили атаку еще 6 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, дополнительного ущерба не зафиксировано, пострадавших нет", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщил об уничтожении 30 БПЛА ночью в районе промзоны Дзержинска. Обломки упали на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано. Кроме того, обломки повредили нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей. Никто не пострадал.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
