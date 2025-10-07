https://ria.ru/20251007/ataka-2046760673.html
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
Жертв и пострадавших в результате атаки БПЛА в Липецкой области нет, повреждены автомобиль и остекление частного дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.10.2025
липецкая область
елец
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
При атаке БПЛА в Липецкой области повреждены автомобиль и остекление дома