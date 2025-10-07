Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет - РИА Новости, 07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 07.10.2025
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет
Жертв и пострадавших в результате атаки БПЛА в Липецкой области нет, повреждены автомобиль и остекление частного дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
липецкая область
игорь артамонов
елец
липецкая область
елец
В Липецкой области жертв и пострадавших при атаке БПЛА нет

При атаке БПЛА в Липецкой области повреждены автомобиль и остекление дома

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате атаки БПЛА в Липецкой области нет, повреждены автомобиль и остекление частного дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 23.00 мск понедельника до 07.00 мск вторника дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено шесть БПЛА над Липецкой областью.
"Жертв и пострадавших нет - это главное. На местах падения обломков работают специалисты. В Ельце повреждены автомобиль и остекление частного дома. Главе города поручено оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Липецкая областьИгорь АртамоновЕлец
 
 
