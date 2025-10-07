Полиция в Приморье продолжает поиски пропавшей семилетней девочки

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Полиция в Приморье продолжает поиски 7-летней девочки, которую в понедельник мать самовольно забрала из реабилитационного центра в Артеме, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.

Во вторник поисковая организация "Примпоиск" сообщила, что с понедельника волонтеры и полиция ищут 7-летнюю девочку, которая утром 6 октября пропала в Артеме. Поиски продолжились и во вторник. Проверялись возможные адреса и направления, активисты просматривали камеры, оповещали и опрашивали местное население. СУСК сообщило, что девочку из реабилитационного центра самовольно забрала ее мать. По данным следствия, в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые в семье в отношении ребёнка совершил ее отчим. Мать оказывала противодействие на стадии расследования, а ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях, поэтому девочку определили в реабилитационный центр.

"Ребенок не найден. Мероприятия по установлению местонахождения пропавшей школьницы продолжаются", - сказал собеседник.

В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что мать самовольно забрала девочку из школы. Решение о помещении ребенка в реабилитационный центр принимали органы опеки.

Ведомство взяло на контроль установление местонахождения ребенка, а также вопрос дальнейшего устройства девочки.

"В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку полноте и эффективности мер, принятых органами системы профилактики для защиты прав несовершеннолетней", - сообщает ведомство.