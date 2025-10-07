Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Приморье продолжает поиски пропавшей семилетней девочки - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/artem-2046886212.html
Полиция в Приморье продолжает поиски пропавшей семилетней девочки
Полиция в Приморье продолжает поиски пропавшей семилетней девочки - РИА Новости, 07.10.2025
Полиция в Приморье продолжает поиски пропавшей семилетней девочки
Полиция в Приморье продолжает поиски 7-летней девочки, которую в понедельник мать самовольно забрала из реабилитационного центра в Артеме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:58:00+03:00
2025-10-07T16:58:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250909/sochi-2040711854.html
https://ria.ru/20251001/dagestan-2045625513.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция в Приморье продолжает поиски пропавшей семилетней девочки

В Приморье продолжаются поиски девочки, которую самовольно забрала мать

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 окт - РИА Новости. Полиция в Приморье продолжает поиски 7-летней девочки, которую в понедельник мать самовольно забрала из реабилитационного центра в Артеме, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
Во вторник поисковая организация "Примпоиск" сообщила, что с понедельника волонтеры и полиция ищут 7-летнюю девочку, которая утром 6 октября пропала в Артеме. Поиски продолжились и во вторник. Проверялись возможные адреса и направления, активисты просматривали камеры, оповещали и опрашивали местное население. СУСК сообщило, что девочку из реабилитационного центра самовольно забрала ее мать. По данным следствия, в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые в семье в отношении ребёнка совершил ее отчим. Мать оказывала противодействие на стадии расследования, а ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях, поэтому девочку определили в реабилитационный центр.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Сочи полицейские и волонтеры нашли пропавшую девушку
9 сентября, 16:15
"Ребенок не найден. Мероприятия по установлению местонахождения пропавшей школьницы продолжаются", - сказал собеседник.
В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что мать самовольно забрала девочку из школы. Решение о помещении ребенка в реабилитационный центр принимали органы опеки.
Ведомство взяло на контроль установление местонахождения ребенка, а также вопрос дальнейшего устройства девочки.
"В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку полноте и эффективности мер, принятых органами системы профилактики для защиты прав несовершеннолетней", - сообщает ведомство.
Также прокуратура добавляет, что в связи с расхождением позиции матери с интересами ребёнка и тем, что она оказывала противодействие на стадии расследования уголовного дела, следственный орган принял решение об отстранении женщины от участия в уголовном деле.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Дагестане нашли пропавшую школьницу
1 октября, 14:14
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала