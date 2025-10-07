Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Красноярске
17:19 07.10.2025
Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Красноярске
Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Красноярске
Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета (СФУ), сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 07.10.2025
Красноярск, Сибирский федеральный университет, Русское географическое общество
Красноярск, Сибирский федеральный университет, Русское географическое общество
Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Красноярске

Всероссийский археологический съезд проходит в Красноярске на площадке СФУ

© iStock.com / Emrah GokcanАрхеолог за работой
Археолог за работой - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© iStock.com / Emrah Gokcan
Археолог за работой . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета (СФУ), сообщает пресс-служба вуза.
"В Красноярске впервые проходит VII Всероссийский археологический съезд. В течение недели на площадках Сибирского федерального университета более пятисот специалистов – экспертов в области археологии – примут участие в пленарных заседаниях и круглых столах", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, эксперты обсудят значимые открытия последнего пятилетия, проблемы современной археологии, а также новые методы, которые позволяют получать более глубокие знания об артефактах древности.
В работе съезда примут участие и выступят с докладами учёные новых регионов.
Представители красноярской археологической школы из Гуманитарного института СФУ ознакомят коллег с коллекциями, собранными при раскопках на территории Енисейской Сибири. Одна из задач съезда – расширение научного сотрудничества, обмен опытом, сохранение общего культурного наследия и развитие методической базы исследований.
"Сибирский федеральный университет регулярно выступает площадкой для крупных международных и российских мероприятий в области науки, образования, культуры. Поэтому идея собрать представителей российского археологического и исторического сообщества для обсуждения задач развития археологической науки здесь, в наших стенах, полностью соответствует миссии СФУ – быть местом встречи, диалога и интеграции общественно значимой повестки", – сказал и.о. ректора СФУ Максим Румянцев.
По его словам, в организации съезда активно участвовали студенты и молодые учёные Гуманитарного института СФУ, что позволило реализовать задачи сохранения историко-культурного наследия и приобщения к духовно-нравственным основам государства. Среди партнеров мероприятия – Русское географическое общество.
