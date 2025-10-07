КРАСНОЯРСК, 7 окт - РИА Новости. Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета (СФУ), сообщает пресс-служба вуза.

"В Красноярске впервые проходит VII Всероссийский археологический съезд. В течение недели на площадках Сибирского федерального университета более пятисот специалистов – экспертов в области археологии – примут участие в пленарных заседаниях и круглых столах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эксперты обсудят значимые открытия последнего пятилетия, проблемы современной археологии, а также новые методы, которые позволяют получать более глубокие знания об артефактах древности.

В работе съезда примут участие и выступят с докладами учёные новых регионов.

Представители красноярской археологической школы из Гуманитарного института СФУ ознакомят коллег с коллекциями, собранными при раскопках на территории Енисейской Сибири. Одна из задач съезда – расширение научного сотрудничества, обмен опытом, сохранение общего культурного наследия и развитие методической базы исследований.

"Сибирский федеральный университет регулярно выступает площадкой для крупных международных и российских мероприятий в области науки, образования, культуры. Поэтому идея собрать представителей российского археологического и исторического сообщества для обсуждения задач развития археологической науки здесь, в наших стенах, полностью соответствует миссии СФУ – быть местом встречи, диалога и интеграции общественно значимой повестки", – сказал и.о. ректора СФУ Максим Румянцев.