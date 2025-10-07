Жителя Пензенской области арестовали за сотрудничество с ВСУ

САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Житель Пензенской области арестован за сотрудничество с представителем ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ России.
"Управлением ФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 2001 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией")", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник через Telegram установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем вооруженных сил Украины для содействия в деятельности, направленной против безопасности России. Также подозреваемый планировал вступить в ВСУ.
"Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования", - добавили в пресс-службе УФСБ России по региону.
