Жителя Пензенской области арестовали за сотрудничество с ВСУ - РИА Новости, 07.10.2025
11:17 07.10.2025
Жителя Пензенской области арестовали за сотрудничество с ВСУ
Житель Пензенской области арестован за сотрудничество с представителем ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ России.
происшествия
россия
пензенская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
пензенская область
происшествия, россия, пензенская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Пензенская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Пензенской области арестовали за сотрудничество с ВСУ

Жителя Пензенской области арестовали за сотрудничество с представителем ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Житель Пензенской области арестован за сотрудничество с представителем ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ России.
"Управлением ФСБ России по Пензенской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области, 2001 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией")", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник через Telegram установил и поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем вооруженных сил Украины для содействия в деятельности, направленной против безопасности России. Также подозреваемый планировал вступить в ВСУ.
"Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования", - добавили в пресс-службе УФСБ России по региону.
ПроисшествияРоссияПензенская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
