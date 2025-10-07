Жителя Пензенской области арестовали за сотрудничество с ВСУ

САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Житель Пензенской области арестован за сотрудничество с представителем ВСУ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ России.

"Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования", - добавили в пресс-службе УФСБ России по региону.