Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию

07.10.2025
АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Задержки рейсов из Антальи в российские города связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы с новыми номерами, сообщили РИА Новости в "горячей линии" Turkish Airlines.
Ранее стало известно, что сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи уже более четырёх часов. Задержаны рейсы Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.
"Сегодня утром мы ввели операционные изменения в рейсах из Антальи в российские города. На некоторых маршрутах будут замещающие рейсы с новыми номерами. Пассажиры были проинформированы об этом по SMS и электронной почте", – заявила представитель компании по телефону.
Российским туристам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно, сообщил корреспондент РИА Новости. Затем пассажирам необходимо обратиться на стойку, где выдадут ваучеры и дадут информацию о трансфере. Остальные четыре рейса последовательно пройдут те же процедуры.