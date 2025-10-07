Рейтинг@Mail.ru
Назван самый популярный самолет в истории
15:22 07.10.2025
Назван самый популярный самолет в истории
Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 07.10.2025
airbus, airbus defence and space, airbus a320, boeing 737
Airbus, Airbus Defence and Space, Airbus A320, Boeing 737
Назван самый популярный самолет в истории

Reuters: Airbus A320 признан самым популярным самолетом в истории

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Sergey Kustov
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing, пишет агентство Рейтер.
"Европейская Airbus преодолела важный коммерческий барьер во вторник, когда ее самолеты семейства A320 обогнали Boeing 737 и стали самыми поставляемыми реактивными лайнерами в истории", - сообщает агентство со ссылкой на авиационную аналитическую компанию Cirium.
По данным компании, суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц. В результате Boeing потерял лидерство, которое удерживалось несколько десятилетий, говорится в материале.
Компания Airbus не ответила на запрос агентства о комментарии.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
AirbusAirbus Defence and SpaceAirbus A320Boeing 737
 
 
