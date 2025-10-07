https://ria.ru/20251007/airbus-2046858349.html
Назван самый популярный самолет в истории
Назван самый популярный самолет в истории
Самолет A320 французской авиастроительной компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing, пишет агентство Рейтер. РИА Новости, 07.10.2025
Назван самый популярный самолет в истории
Reuters: Airbus A320 признан самым популярным самолетом в истории