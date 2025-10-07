Попытка атаки дрона ВСУ не повлияла на работу Нововоронежской АЭС

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Попытка атаки беспилотника ВСУ не повлияла на работу Нововоронежской АЭС, безопасность станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").

"Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - говорится в сообщении .

"Происшествие не повлияло на работу станции - в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2556 МВт", - подчеркнул "Росэнергоатом".