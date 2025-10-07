Попытка атаки дрона ВСУ не повлияла на работу Нововоронежской АЭС

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Попытка атаки беспилотника ВСУ не повлияла на работу Нововоронежской АЭС, безопасность станции обеспечена, радиационный фон в норме, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
Боевой беспилотник ВСУ в ночь на вторник пытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС, его подавили техническими средствами, разрушений и пострадавших нет, сообщил оператор всех АЭС в РФ концерн "Росэнергоатом".
"Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают правоохранительные органы.
"Происшествие не повлияло на работу станции - в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2556 МВт", - подчеркнул "Росэнергоатом".
Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко расположена на берегу реки Дон вблизи города Нововоронеж в 45 километрах южнее Воронежа. Это первая АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Нововоронежская АЭС – крупнейший поставщик электроэнергии Воронежской области. На ее долю приходится 92% производства всех электростанций области.
География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев 25 сентября журналисту "России 1" Павлу Зарубину. В тот день губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
