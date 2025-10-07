Рейтинг@Mail.ru
Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/abiturienty-2046789838.html
Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат
Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат - РИА Новости, 07.10.2025
Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат
Дипломатическая академия МИД РФ не будет набирать абитуриентов на бакалавриат в 2026/2027 учебном году, сообщил исполняющий обязанности ректора академии Сергей... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T11:25:00+03:00
2025-10-07T11:25:00+03:00
россия
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564621551_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_e5b85ae92c086f495952f5c6c02cd5b4.jpg
https://ria.ru/20250915/mgimo-2042106912.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564621551_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_216e082cb887f51e24d10dc1036f0981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мгимо
Россия, МГИМО
Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат

В Дипакадемии МИД РФ не будет набора на бакалавриат после присоединения к МГИМО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Дипломатической академии МИД России
Вывеска на здании Дипломатической академии МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании Дипломатической академии МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Дипломатическая академия МИД РФ не будет набирать абитуриентов на бакалавриат в 2026/2027 учебном году, сообщил исполняющий обязанности ректора академии Сергей Шитьков.
«

"На следующий год в Дипломатической академии, конечно, не будет набора на бакалавриат по тем направлениям подготовки, которые осуществлялись. Это будет набор в МГИМО в общем порядке, в общем режиме", - сказал Шитьков в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что это связано с реорганизацией вуза как особого подразделения МГИМО. Набор абитуриентов будет идти в общем порядке в рамках университета.
Здание МГИМО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Дипломатическая академия МИД России присоединится к МГИМО
15 сентября, 20:34
 
РоссияМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала