Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат
Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат - РИА Новости, 07.10.2025
Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат
Дипломатическая академия МИД РФ не будет набирать абитуриентов на бакалавриат в 2026/2027 учебном году, сообщил исполняющий обязанности ректора академии Сергей...
2025-10-07T11:25:00+03:00
россия
мгимо
россия
Новости
россия, мгимо
Дипакадемия МИД России не будет набирать абитуриентов на бакалавриат
В Дипакадемии МИД РФ не будет набора на бакалавриат после присоединения к МГИМО