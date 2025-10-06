Рейтинг@Mail.ru
Защита журналистки Монгайт* обжаловала приговор за фейки про армию
10:30 06.10.2025
Защита журналистки Монгайт* обжаловала приговор за фейки про армию
Защита журналистки Монгайт* обжаловала приговор за фейки про армию - РИА Новости, 06.10.2025
Защита журналистки Монгайт* обжаловала приговор за фейки про армию
Защита журналистки телеканала "Дождь"** Анны Монгайт* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), заочно получившей 5 лет колонии за распространение
Новости
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Защита журналистки Монгайт* обжаловала приговор за фейки про армию

Защита журналистки "Дождя" Монгайт обжаловала приговор за фейки про армию

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита журналистки телеканала "Дождь"** Анны Монгайт* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), заочно получившей 5 лет колонии за распространение фейков об армии, обжаловала приговор, сказано в данных Пресненского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - отмечается там.
В ходе прений сторон гособвинение потребовало 8 лет колонии, защита просила оправдать в связи с недоказанностью состава преступления.
Монгайт* заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет.
По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
**СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
