Защита журналистки Монгайт* обжаловала приговор за фейки про армию

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Защита журналистки телеканала "Дождь"** Анны Монгайт* (и телеканал, и журналистка признаны иноагентами в РФ), заочно получившей 5 лет колонии за распространение фейков об армии, обжаловала приговор, сказано в данных Пресненского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - отмечается там.

В ходе прений сторон гособвинение потребовало 8 лет колонии, защита просила оправдать в связи с недоказанностью состава преступления.

Монгайт* заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет.

По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента