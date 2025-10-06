Рейтинг@Mail.ru
Житель Ростовской области укусил за ногу инспектора ДПС
17:04 06.10.2025
Житель Ростовской области укусил за ногу инспектора ДПС
Житель Каменского района Ростовской области, у которого в автомобиле обнаружили наркотики, укусил за ногу инспектора ДПС, пытаясь скрыться, возбуждено уголовное
происшествия
каменский район
ростовская область
kia rio
происшествия, каменский район, ростовская область, kia rio
Происшествия, Каменский район, Ростовская область, Kia Rio
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Житель Каменского района Ростовской области, у которого в автомобиле обнаружили наркотики, укусил за ногу инспектора ДПС, пытаясь скрыться, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции региона.
По его словам, инспекторы обратили внимание на автомобиль Kia Optima, припаркованный вдоль железнодорожных путей у лесной рощи. В салоне находился местный житель 1990 года рождения. При проверке автомобиля сотрудники полиции обнаружили пластиковую банку с наркотическим средством эфедрон и пакет с гашишем.
"Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и вызывающе, пытался скрыться, наносил удары руками по туловищу инспектора ДПС и укусил его за ногу", - сказал представитель ведомства.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и применении насилия в отношении представителя власти.
Заголовок открываемого материала