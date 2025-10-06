Житель Ростовской области укусил за ногу инспектора ДПС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Житель Каменского района Ростовской области, у которого в автомобиле обнаружили наркотики, укусил за ногу инспектора ДПС, пытаясь скрыться, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции региона.

По его словам, инспекторы обратили внимание на автомобиль Ki a Optima, припаркованный вдоль железнодорожных путей у лесной рощи. В салоне находился местный житель 1990 года рождения. При проверке автомобиля сотрудники полиции обнаружили пластиковую банку с наркотическим средством эфедрон и пакет с гашишем.

"Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и вызывающе, пытался скрыться, наносил удары руками по туловищу инспектора ДПС и укусил его за ногу", - сказал представитель ведомства.