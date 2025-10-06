https://ria.ru/20251006/zhitel-2046677698.html
Житель Ростовской области укусил за ногу инспектора ДПС
Житель Ростовской области укусил за ногу инспектора ДПС - РИА Новости, 06.10.2025
Житель Ростовской области укусил за ногу инспектора ДПС
Житель Каменского района Ростовской области, у которого в автомобиле обнаружили наркотики, укусил за ногу инспектора ДПС, пытаясь скрыться, возбуждено уголовное РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T17:04:00+03:00
2025-10-06T17:04:00+03:00
2025-10-06T17:04:00+03:00
происшествия
каменский район
ростовская область
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_83435b51b9ad8cd914d9c51dc05c0d19.jpg
https://ria.ru/20250929/sud-2045217705.html
каменский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b5b768a073876e8070d102468f4d612e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменский район, ростовская область, kia rio
Происшествия, Каменский район, Ростовская область, Kia Rio
Житель Ростовской области укусил за ногу инспектора ДПС
Житель Ростовской области, у которого нашли наркотики, укусил инспектора ДПС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Житель Каменского района Ростовской области, у которого в автомобиле обнаружили наркотики, укусил за ногу инспектора ДПС, пытаясь скрыться, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам представитель Госавтоинспекции региона.
По его словам, инспекторы обратили внимание на автомобиль Ki
a Optima, припаркованный вдоль железнодорожных путей у лесной рощи. В салоне находился местный житель 1990 года рождения. При проверке автомобиля сотрудники полиции обнаружили пластиковую банку с наркотическим средством эфедрон и пакет с гашишем.
"Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и вызывающе, пытался скрыться, наносил удары руками по туловищу инспектора ДПС и укусил его за ногу", - сказал представитель ведомства.
Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и применении насилия в отношении представителя власти.