В Новосибирске мужчине увеличили срок за оправдание теракта в "Крокусе"

НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске признал виновным местного жителя Олега Швецова в публичном оправдании терроризма и, учитывая его предыдущий приговор, назначил 12 лет колонии, сообщает суд.
"Суд путем частичного сложения наказаний с приговором Советского районного суда города Новосибирска от 6 августа 2025 года назначил Швецову наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год 10 месяцев", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Швецов, находясь в СИЗО в Искитимском районе Новосибирской области, движимый политической ненавистью и враждой, в общении с другими осужденными поддержал атаку на людей в "Крокус сити холле", пожелал совершения других терактов, тем самым признавая идеологию и практику терроризма правильными и нуждающимися в поддержке и подражании.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
