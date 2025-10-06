Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске мужчине увеличили срок за оправдание теракта в "Крокусе"
09:59 06.10.2025
В Новосибирске мужчине увеличили срок за оправдание теракта в "Крокусе"
происшествия
новосибирск
искитимский район
новосибирская область
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
искитимский район
новосибирская область
происшествия, новосибирск, искитимский район, новосибирская область, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Искитимский район, Новосибирская область, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске мужчине увеличили срок за оправдание теракта в "Крокусе"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд в Новосибирске признал виновным местного жителя Олега Швецова в публичном оправдании терроризма и, учитывая его предыдущий приговор, назначил 12 лет колонии, сообщает суд.
"Суд путем частичного сложения наказаний с приговором Советского районного суда города Новосибирска от 6 августа 2025 года назначил Швецову наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год 10 месяцев", - говорится в сообщении.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
26 ноября 2024, 12:20
Суд установил, что Швецов, находясь в СИЗО в Искитимском районе Новосибирской области, движимый политической ненавистью и враждой, в общении с другими осужденными поддержал атаку на людей в "Крокус сити холле", пожелал совершения других терактов, тем самым признавая идеологию и практику терроризма правильными и нуждающимися в поддержке и подражании.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Жителя Калуги будут судить за оправдание теракта в "Крокусе"
10 марта, 15:35
 
ПроисшествияНовосибирскИскитимский районНовосибирская областьКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
