"Пришло время". На Западе ответили на дерзкий выпад Зеленского
22:58 06.10.2025 (обновлено: 23:04 06.10.2025)
"Пришло время". На Западе ответили на дерзкий выпад Зеленского
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в соцсети X резко осудил предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на... РИА Новости, 06.10.2025
"Пришло время". На Западе ответили на дерзкий выпад Зеленского

Ковач осудил идею Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в соцсети X резко осудил предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.
"Сегодня Зеленский заявил, что Украина вступит в Евросоюз либо с венгерским премьером Виктором Орбаном, либо без него. Он уверен, что венгерский народ его поддержит. Что ж, господин президент, возможно, пришло время прояснить факты. Венгерское правительство фактически опросило своих граждан, что они думают о вступлении Украины в ЕС. Результат был очевиден: почти 2,2 миллиона сказали "нет", — констатировал он.
Набережная Днепра в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
Вчера, 16:50
Ковач также настоятельно попросил главу киевского режима больше не пытаться угадать, что думают венгры.
В понедельник Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето Венгрии. Он добавил, что либо Украина и ЕС могут рассмотреть изменение процедуры вступления, либо страны усилят давление на премьер-министра Венгрии для снятия блокировки.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута
Вчера, 22:00
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии.
Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которому 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"От двух месяцев до года". На Украине высказались о конфликте с Россией
Вчера, 18:24
 
