СМИ: Зеленский хочет переизбрания и уже начал запугивать своих противников

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заверения западной прессе о готовности покинуть свой пост, в реальности хочет переизбираться, и уже начал кампанию по преследованию и запугиванию своих противников, одновременно обвиняя журналистов в том, что они не создали лестный образ Украины в глазах западных партнеров, сообщает издание Politico со ссылкой на украинских чиновников.
Издание подчеркивает, что Зеленский неоднократно "драматично" говорил западным СМИ о готовности уйти в отставку, в том числе, чтобы снять с себя обвинения в удержании власти, но "украинцы не готовы принять его слова за чистую монету".
"Как рассказали Politico двое депутатов (правящей партии "Слуга народа" - ред.), он, казалось, был настроен оптимистично в отношении своих перспектив переизбрания и обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнёров", - пишет издание.
По словам анонимного бывшего министра Украины, офис Зеленского использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел против тех, кто что-то говорит против них.
"По сути, они шантажируют всех своих потенциальных или предполагаемых оппонентов", - добавил собеседник издания.
Издание подчеркивает, что под ударом также оказываются гражданские организации Украины. По словам видных активистов гражданского общества, они ощущают на себе скрытое давление и утверждают, что Служба безопасности Украины (СБУ) используется в кампании запугивания антикоррупционных органов и для блокирования расследований в отношении лиц, приближенных к Зеленскому.
Ранее Зеленский в интервью порталу Axios пообещал не идти на выборы в случае окончания конфликта Украины с Россией.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
