СМИ: Зеленский хочет переизбрания и уже начал запугивать своих противников

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заверения западной прессе о готовности покинуть свой пост, в реальности хочет переизбираться, и уже начал кампанию по преследованию и запугиванию своих противников, одновременно обвиняя журналистов в том, что они не создали лестный образ Украины в глазах западных партнеров, сообщает издание Politico со ссылкой на украинских чиновников.