Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС
16:27 06.10.2025
Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС
Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС
Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето... РИА Новости, 06.10.2025
Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС

Зеленский предложил обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом предложил изменить процедуру вступления Украины в ЕС, чтобы обойти вето Венгрии, которое блокирует продвижение страны в союз.
"Украина будет в Евросоюзе с (венгерским премьер-министром Виктором - ред.) Орбаном или без... Изменение процедуры - это значит найти путь, как без... Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. И это делает сегодня один человек, которому кажется, что он имеет влияние. Влияние имеет только время. Премьер-министр Венгрии просто тормозит этот процесс... В истории останется, что Венгрия, а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС, был именно этот человек", - сказал Зеленский в видео украинского телеканала Новости.Live.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС
20 марта, 22:44
Он добавил, что либо Украина и ЕС рассматривают изменения процедуры вступления, чтобы обойти вето Венгрии, или страны усилят давление на премьер-министра Венгрии для снятия блокировки.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии.
Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш также заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Киеве обвинили Венгрию в блокировке процесса вступления Украины в ЕС
18 марта, 10:53
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанАнтониу КоштаЕвросоюзPoliticoЕвропейский совет
 
 
Заголовок открываемого материала