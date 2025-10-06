Рейтинг@Mail.ru
Зеленский наложил вето на проект о штрафах для министров за неявку в Раду
06.10.2025
Зеленский наложил вето на проект о штрафах для министров за неявку в Раду
Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о штрафах для министров и других чиновников за неявку на вызов в украинский парламент, сообщил депутат Верховной
Зеленский наложил вето на проект о штрафах для министров за неявку в Раду

© Фото : Офис президента Украины
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о штрафах для министров и других чиновников за неявку на вызов в украинский парламент, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Железняк 3 сентября сообщил, что украинский парламент поддержал введение административной ответственности для чиновников за неявку без уважительной причины в Верховную раду.
"Помните законопроект, которым Рада ввела штрафы для министров и других должностных лиц, которые не приходят на вызов. Это была моя правка, проголосовали мы тогда - 229 голосов. Что, говорят, вызвало бурную реакцию всего офиса... (Зеленского - ред.) и сегодня законопроект вернули с полным вето", - написал Железняк в своем Telegram-канале, пообещав вернуть все эти правки "другим способом".
Украинский парламент периодически вызывает на заседания Рады чиновников для пояснений по тем или иным вопросам. При этом министры и другие представители власти не всегда на них реагируют. Так, депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в марте сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался явиться, сославшись на заграничную поездку. В июне занимавший на тот момент кресло министра обороны Украины Рустем Умеров не явился в парламент для отчета о ситуации со строительством фортификационных сооружений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
На Украине вскрыли двуличие Зеленского
18 января, 16:43
 
