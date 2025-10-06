https://ria.ru/20251006/zaschita-2046625851.html
Защита обжаловала арест обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске
Защита молодого человека, отправленного под стражу по обвинению в нападении на техникум в Архангельске, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:28:00+03:00
2025-10-06T13:28:00+03:00
2025-10-06T13:28:00+03:00
происшествия
архангельск
архангельск
происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
