Защита обжаловала арест обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске - РИА Новости, 06.10.2025
13:28 06.10.2025
Защита обжаловала арест обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске
Защита обжаловала арест обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске - РИА Новости, 06.10.2025
Защита обжаловала арест обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске
Защита молодого человека, отправленного под стражу по обвинению в нападении на техникум в Архангельске, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
происшествия
архангельск
архангельск
происшествия, архангельск
Защита обжаловала арест обвиняемого в нападении на техникум в Архангельске

МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Защита молодого человека, отправленного под стражу по обвинению в нападении на техникум в Архангельске, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Адвокат подал жалобу в Ломоносовский райсуд, в ближайшее время она поступит в областной суд", - сказала собеседница агентства.
Двадцать девятого сентября 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске, из которого ранее был отчислен, были ранены две женщины. Юноша задержан, его обвиняют в покушении на убийство четырех человек. Вину юноша признал частично, 30 сентября Ломоносовский суд заключил его под стражу на два месяца.
Обвиняемый в нападении на педагогов в Архангельске назвал свои мотивы
