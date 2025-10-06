Западные СМИ назвали Макрона "хромой уткой"

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Западные СМИ на фоне отставки очередного премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню называют президента страны Эммануэля Макрона "хромой уткой".

В понедельник Лекорню объявил о своей отставке, проработав в должности только 27 дней.

"В теории Макрон сохраняет широкий спектр полномочий, предоставленный ему конституцией Пятой Французской Республики, которая вступила в силу 67 лет назад. На практике этот центрист - ослабленный лидер, неспособный навязать свою политику раздробленному и непокорному парламенту. Он - хромая утка, ковыляющая к концу своего запланированного срока полномочий в 2027 году", - пишет британская газета Times.

Британская Telegraph указывает, что во Франции попытки сократить расходы и реформировать пенсионную систему потерпели неудачу, что привело к падению двух правительств за год "тупика с президентом - хромой уткой".

Колумнист агентства Блумберг Лионель Лоран считает, что с каждой новой неудачей Макрона его статус "хромой утки" все больше напоминает положение "легкой добычи" (по-английски sitting duck, дословно "сидящая утка").

Французская Monde подчеркивает, что теперь президент Пятой республики оказался "один на передовой", в то время как со стороны его оппонентов раздаются призывы к отставке главы государства и роспуску Национального собрания (нижней палаты) французского парламента.

Французская LIbération задается вопросом, не заключается ли проблема в "негибкости" Макрона, который придерживается своей пенсионной реформы и отвергает введение минимального налога на активы сверхбогатых.