Европа идет по пути эскалации, заявил МИД

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад проводит линию на военную конфронтацию с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Риски (эскалации - ред.) очень велики. Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации. Это выражается во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда все более дальнобойные и смертоносные вооружения. Это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений. Характер этих учений приобретает все более агрессивный характер, наступательный характер", - сказал он журналистам.
Также прорабатываются наступательные операции с высадкой десанта, увеличивается разведывательная воздушная деятельность, усиливается опора на ядерный компонент в учениях, отметил Грушко. Вдоль российских границ летают американские стратегические бомбардировщики, добавил он.
"Это, очевидно, линия на военную конфронтацию с Россией, вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется", - добавил дипломат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.