Рейтинг@Mail.ru
Европа идет по пути эскалации, заявил МИД - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 06.10.2025 (обновлено: 13:23 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/zapad-2046609030.html
Европа идет по пути эскалации, заявил МИД
Европа идет по пути эскалации, заявил МИД - РИА Новости, 06.10.2025
Европа идет по пути эскалации, заявил МИД
Запад проводит линию на военную конфронтацию с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:36:00+03:00
2025-10-06T13:23:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
александр грушко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
https://ria.ru/20251006/evropa-2046496250.html
https://ria.ru/20251006/mid-2046606308.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, александр грушко, нато
В мире, Россия, Европа, Украина, Александр Грушко, НАТО
Европа идет по пути эскалации, заявил МИД

Грушко заявил, что Запад проводит линию на военную конфронтацию с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад проводит линию на военную конфронтацию с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Риски (эскалации - ред.) очень велики. Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации. Это выражается во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда все более дальнобойные и смертоносные вооружения. Это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений. Характер этих учений приобретает все более агрессивный характер, наступательный характер", - сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трудные решения неизбежны: Европа прижала Россию к стене
Вчера, 08:00
Также прорабатываются наступательные операции с высадкой десанта, увеличивается разведывательная воздушная деятельность, усиливается опора на ядерный компонент в учениях, отметил Грушко. Вдоль российских границ летают американские стратегические бомбардировщики, добавил он.
"Это, очевидно, линия на военную конфронтацию с Россией, вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется", - добавил дипломат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
МИД пообещал жестко ответить на конфискацию активов в Европе
Вчера, 12:24
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаАлександр ГрушкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала