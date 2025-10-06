Рейтинг@Mail.ru
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление об "Орешнике"
11:47 06.10.2025 (обновлено: 14:01 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/zaluzhnyy-2046598004.html
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление об "Орешнике"
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление об "Орешнике"
2025-10-06T11:47:00+03:00
2025-10-06T14:01:00+03:00
Валерий Залужный
Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Удар ракетным комплексом "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске продемонстрировал технологическое отставание Украины, заявил бывший главком ВСУ и нынешний украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в статье для издания "Милитарный".
«

"Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стал российский удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепропетровску в ноябре 2024-го. Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении", — написал он.

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается ОМУ.
Владимир Путин в августе сообщил, что первую серийную ракету "Орешник" произвели и поставили в войска.
