В МВД прокомментировали информацию об ошибках в загранпаспортах
16:51 06.10.2025 (обновлено: 17:39 06.10.2025)
В МВД прокомментировали информацию об ошибках в загранпаспортах
МВД не получало от россиян заявлений из-за технических дефектов в загранпаспортах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 06.10.2025
В МВД прокомментировали информацию об ошибках в загранпаспортах

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. МВД не получало от россиян заявлений из-за технических дефектов в загранпаспортах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
"В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам", — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки россиян не сумели воспользоваться турпутевками из-за наползания текста на графы в загранпаспортах.

Волк опровергла эти сообщения и пояснила, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не считаются основанием для отказа в пересечении границы.
Как писал Telegram-канал SHOT, туристов с дефектами в загранпаспортах не пускают в Турцию, ОАЭ и Таиланд. Проблемы также могут возникнуть в отелях, даже если путешественникам удастся прибыть в нужную страну.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Юрист рассказал, как турист может взыскать компенсацию с МВД
Происшествия
 
 
