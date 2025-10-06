https://ria.ru/20251006/zagranpasporta-2046674897.html
В МВД прокомментировали информацию об ошибках в загранпаспортах
В МВД прокомментировали информацию об ошибках в загранпаспортах
МВД не получало от россиян заявлений из-за технических дефектов в загранпаспортах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
россия
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. МВД не получало от россиян заявлений из-за технических дефектов в загранпаспортах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
"В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам", — сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки россиян не сумели воспользоваться турпутевками из-за наползания текста на графы в загранпаспортах.
Волк опровергла эти сообщения и пояснила, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не считаются основанием для отказа в пересечении границы.
Как писал Telegram-канал SHOT, туристов с дефектами в загранпаспортах не пускают в Турцию, ОАЭ и Таиланд. Проблемы также могут возникнуть в отелях, даже если путешественникам удастся прибыть в нужную страну.