В МВД прокомментировали информацию об ошибках в загранпаспортах

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. МВД не получало от россиян заявлений из-за технических дефектов в загранпаспортах, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

« "В текущем году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам", — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки россиян не сумели воспользоваться турпутевками из-за наползания текста на графы в загранпаспортах.

Волк опровергла эти сообщения и пояснила, что особенности в заполнении полей документа, указанные в СМИ как техническая ошибка, не считаются основанием для отказа в пересечении границы.