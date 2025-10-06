Эксперт рассказал, сколько должно длиться охлаждение топлива на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Охлаждение ядерного топлива в реакторах энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) штатно должно продолжаться пять лет, при этом основное тепловыделение происходит в первые два года процесса, заявил РИА Новости эксперт в атомной области, главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.