Эксперт рассказал, сколько должно длиться охлаждение топлива на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Охлаждение ядерного топлива в реакторах энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) штатно должно продолжаться пять лет, при этом основное тепловыделение происходит в первые два года процесса, заявил РИА Новости эксперт в атомной области, главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
"Штатно ядерное топливо в реакторах и бассейнах выдержки должно охлаждаться пять лет. Это не значит, что выделение тепла идет пять лет, а потом заканчивается. Выделение тепла идет нелинейно, скажем так - по экспоненте, первые пару лет максимальное тепловыделение, а затем снижается. Прошло три года (с момента остановки генерации - ред.). Поэтому разговоры о том, что возможна авария по типу Фукусимской крайне маловероятны. Для этого должны отключиться рекуператоры водорода, а они пассивные - это просто химические элементы, которые должны принимать водород. И тепловыделение в десятки раз меньше чем на Фукусиме, где остановка реакторов произошла за считанные часы до полного отключения электроэнергии" , - сказал Марцинкевич.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".