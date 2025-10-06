Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько должно длиться охлаждение топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 06.10.2025
09:23 06.10.2025
Эксперт рассказал, сколько должно длиться охлаждение топлива на ЗАЭС
Эксперт рассказал, сколько должно длиться охлаждение топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 06.10.2025
Эксперт рассказал, сколько должно длиться охлаждение топлива на ЗАЭС
Охлаждение ядерного топлива в реакторах энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) штатно должно продолжаться пять лет, при этом основное... РИА Новости, 06.10.2025
фукусима (префектура), вооруженные силы украины, днепр (река), энергодар
Фукусима (префектура), Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Энергодар
Эксперт рассказал, сколько должно длиться охлаждение топлива на ЗАЭС

Марцинкевич: охлаждение топлива в энергоблоках ЗАЭС должно продолжаться пять лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Охлаждение ядерного топлива в реакторах энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) штатно должно продолжаться пять лет, при этом основное тепловыделение происходит в первые два года процесса, заявил РИА Новости эксперт в атомной области, главный редактор онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
"Штатно ядерное топливо в реакторах и бассейнах выдержки должно охлаждаться пять лет. Это не значит, что выделение тепла идет пять лет, а потом заканчивается. Выделение тепла идет нелинейно, скажем так - по экспоненте, первые пару лет максимальное тепловыделение, а затем снижается. Прошло три года (с момента остановки генерации - ред.). Поэтому разговоры о том, что возможна авария по типу Фукусимской крайне маловероятны. Для этого должны отключиться рекуператоры водорода, а они пассивные - это просто химические элементы, которые должны принимать водород. И тепловыделение в десятки раз меньше чем на Фукусиме, где остановка реакторов произошла за считанные часы до полного отключения электроэнергии" , - сказал Марцинкевич.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Генераторы на ЗАЭС работают штатно спустя две недели автономного режима
09:11
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности
4 октября, 02:20
 
Фукусима (префектура)Вооруженные силы УкраиныДнепр (река)Энергодар
 
 
