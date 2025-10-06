https://ria.ru/20251006/zaes-2046574247.html
Генераторы на ЗАЭС работают штатно спустя две недели автономного режима
Генераторы на ЗАЭС работают штатно спустя две недели автономного режима - РИА Новости, 06.10.2025
Генераторы на ЗАЭС работают штатно спустя две недели автономного режима
Запорожская АЭС почти две недели работает в автономном режиме без внешнего электроснабжения, резервные генераторы функционируют штатно, часть их на дежурстве,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:11:00+03:00
2025-10-06T09:11:00+03:00
2025-10-06T09:13:00+03:00
происшествия
днепр (река)
вооруженные силы украины
энергодар
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_2d7804addba938cdd0974978e218c963.jpg
https://ria.ru/20251004/zaes-2046303500.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046017392.html
днепр (река)
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_132:0:2369:1678_1920x0_80_0_0_40916caa4f5b455e29e3bd07276e7bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, днепр (река), вооруженные силы украины, энергодар, европа
Происшествия, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Энергодар, Европа
Генераторы на ЗАЭС работают штатно спустя две недели автономного режима
Генераторы на ЗАЭС работают штатно спустя почти две недели автономного режима
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС почти две недели работает в автономном режиме без внешнего электроснабжения, резервные генераторы функционируют штатно, часть их на дежурстве, запас топлива для их работы достаточный, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Запорожская атомная электростанция продолжает работать в автономном режиме, находясь без внешнего электроснабжения уже почти две недели. Снабжение собственных нужд станции обеспечивается дизельными генераторами. По данным на текущий момент, генераторы работают в штатном режиме, запасов топлива для них достаточно" , - сказала Яшина.
Часть генераторов находится в режиме дежурства, готовые к немедленному включению в случае необходимости, отметила она. При этом информации о перспективах восстановления ВЛ "Днепровская" для снабжения станции электроэнергией пока нет, отметила она.
"Сложившаяся ситуация остается напряженной, но контролируемой. В наличии имеются все необходимые силы и средства для обеспечения безопасности станции. Персонал ведет постоянный мониторинг всех ключевых параметров" , - сказала собеседник агентства.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ
, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".