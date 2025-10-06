Генераторы на ЗАЭС работают штатно спустя две недели автономного режима

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС почти две недели работает в автономном режиме без внешнего электроснабжения, резервные генераторы функционируют штатно, часть их на дежурстве, запас топлива для их работы достаточный, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Запорожская атомная электростанция продолжает работать в автономном режиме, находясь без внешнего электроснабжения уже почти две недели. Снабжение собственных нужд станции обеспечивается дизельными генераторами. По данным на текущий момент, генераторы работают в штатном режиме, запасов топлива для них достаточно" , - сказала Яшина.

Часть генераторов находится в режиме дежурства, готовые к немедленному включению в случае необходимости, отметила она. При этом информации о перспективах восстановления ВЛ "Днепровская" для снабжения станции электроэнергией пока нет, отметила она.

"Сложившаяся ситуация остается напряженной, но контролируемой. В наличии имеются все необходимые силы и средства для обеспечения безопасности станции. Персонал ведет постоянный мониторинг всех ключевых параметров" , - сказала собеседник агентства.

На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ , в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.