Российским военным проиндексировали некоторые выплаты
Российским военным проиндексировали некоторые выплаты - РИА Новости, 06.10.2025
Российским военным проиндексировали некоторые выплаты
Правительство России проиндексировало некоторые выплаты военным, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 06.10.2025
Российским военным проиндексировали некоторые выплаты
Правительство России проиндексировало отдельные выплаты военным на 7,6 процента