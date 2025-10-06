Рейтинг@Mail.ru
20:53 06.10.2025 (обновлено: 22:35 06.10.2025)
Правительство России проиндексировало некоторые выплаты военным, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 06.10.2025
россия, правительство рф, общество, безопасность
Россия, Правительство РФ, Общество, Безопасность
Российским военным проиндексировали некоторые выплаты

Правительство России проиндексировало отдельные выплаты военным на 7,6 процента

Призывники перед отправкой на службу в Вооруженные силы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Правительство России проиндексировало некоторые выплаты военным, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, речь идет об индексации в 2025 году на 7,6% вместо 4,5% размеров отдельных выплат:
  • военнослужащим;
  • сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти;
  • уволенным с военной службы;
  • проходившим военные сборы;
  • пребывающим или пребывавшим в добровольческих формированиях.
С 1 октября 2026 года также планируется индексация военных пенсий на четыре процента.
