Назван ряд выплат, которые планируют проиндексировать с 1 апреля
Назван ряд выплат, которые планируют проиндексировать с 1 апреля - РИА Новости, 06.10.2025
Назван ряд выплат, которые планируют проиндексировать с 1 апреля
Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируют проиндексировать с 1 апреля 2026 года на 14,8%, выяснило РИА Новости.
Назван ряд выплат, которые планируют проиндексировать с 1 апреля
Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, хотят проиндексировать на 14,8%
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируют проиндексировать с 1 апреля 2026 года на 14,8%, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России
ранее внесло в Госдуму
.
"Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен… на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий", - указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
Правительство России в этом году проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля. Кроме того, с 1 апреля на эту же величину был повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе: военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", летчики-испытатели и космонавты, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.