Назван ряд выплат, которые планируют проиндексировать с 1 апреля

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируют проиндексировать с 1 апреля 2026 года на 14,8%, выяснило РИА Новости.

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России ранее внесло в Госдуму

"Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен… на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в 2026 году на 14,8%, в 2027 году на 6,8% и в 2028 году на 4,0% с 1 апреля проиндексированы выплаты, зависящие от размера социальных пенсий", - указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.