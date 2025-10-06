https://ria.ru/20251006/vybros-2046672536.html
Власти опровергли сообщения о химическом выбросе в Дзержинске
Власти опровергли сообщения о химическом выбросе в Дзержинске - РИА Новости, 06.10.2025
Власти опровергли сообщения о химическом выбросе в Дзержинске
Сообщения о химическом выбросе после удара БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) по предприятию в городе Дзержинск Владимирской области являются фейком, сообщила... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:46:00+03:00
2025-10-06T16:46:00+03:00
2025-10-06T16:46:00+03:00
происшествия
владимирская область
дзержинск (донецкая область)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20251006/svatovo-2046663256.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владимирская область
дзержинск (донецкая область)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, дзержинск (донецкая область), россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Владимирская область, Дзержинск (Донецкая область), Россия, Вооруженные силы Украины
Власти опровергли сообщения о химическом выбросе в Дзержинске
Власти опровергли сообщения о химическом выбросе в Дзержинске после удара ВСУ