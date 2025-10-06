Вучич призвал граждан сохранять стабильность в ожидании возможной войны

БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан быть рациональными и сохранять стабильность, когда мировые политики готовятся к возможной войне и увеличивают расходы на оборону.

Вучич напомнил о многочисленных войнах, в которых Сербия участвовала в ХХ веке, и огромных потерях сербского народа и призвал в этот раз "не быть частью этого и не участвовать в конфликтах".