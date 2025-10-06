Над Белгородом сбили несколько ракет ВСУ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несколько вражеских ракет сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступает. Все оперативные службы работают на местах.