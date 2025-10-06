https://ria.ru/20251006/vsu-2046730412.html
Над Белгородом сбили несколько ракет ВСУ
Над Белгородом сбили несколько ракет ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
Над Белгородом сбили несколько ракет ВСУ
Несколько вражеских ракет сбиты над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T22:39:00+03:00
2025-10-06T22:39:00+03:00
2025-10-06T22:42:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046724382.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Над Белгородом сбили несколько ракет ВСУ
Над Белгородом и Белгородской областью сбили несколько ракет ВСУ