В Курской области беспилотник атаковал мужчину на велосипеде

КУРСК, 6 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал мужчину на велосипеде в курском Кореневском районе, пострадавший с осколочными ранениями ног доставлен в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Подлые удары нацистов продолжаются. Сегодня в поселке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку на местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины осколочные ранения ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу.