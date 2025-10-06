Рейтинг@Mail.ru
22:01 06.10.2025
В Курской области беспилотник атаковал мужчину на велосипеде
курская область, александр хинштейн, происшествия
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КУРСК, 6 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал мужчину на велосипеде в курском Кореневском районе, пострадавший с осколочными ранениями ног доставлен в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары нацистов продолжаются. Сегодня в поселке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку на местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины осколочные ранения ног", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу.
"Уважаемые жители, прошу всех соблюдать меры безопасности! Враг продолжает свои подлые удары. Пожалуйста, берегите себя!" - добавил губернатор региона.
ВСУ отвели всю артиллерию из Херсона вглубь правобережья Днепра – боец - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВСУ отвели всю артиллерию из Херсона вглубь правобережья Днепра
Курская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
