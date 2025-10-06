https://ria.ru/20251006/vsu-2046727350.html
В Курской области беспилотник атаковал мужчину на велосипеде
В Курской области беспилотник атаковал мужчину на велосипеде - РИА Новости, 06.10.2025
В Курской области беспилотник атаковал мужчину на велосипеде
Украинский беспилотник атаковал мужчину на велосипеде в курском Кореневском районе, пострадавший с осколочными ранениями ног доставлен в больницу, сообщил... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T22:01:00+03:00
2025-10-06T22:01:00+03:00
2025-10-06T22:01:00+03:00
курская область
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046724382.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, александр хинштейн, происшествия
Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области беспилотник атаковал мужчину на велосипеде
В Курской области беспилотник ВСУ атаковал велосипедиста
КУРСК, 6 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал мужчину на велосипеде в курском Кореневском районе, пострадавший с осколочными ранениями ног доставлен в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары нацистов продолжаются. Сегодня в поселке Коренево Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку на местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины осколочные ранения ног", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчина доставлен в Курскую областную больницу.
"Уважаемые жители, прошу всех соблюдать меры безопасности! Враг продолжает свои подлые удары. Пожалуйста, берегите себя!" - добавил губернатор региона.