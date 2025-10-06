Рейтинг@Mail.ru
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошли ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 06.10.2025 (обновлено: 21:38 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/vsu-2046724194.html
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошли ВСУ
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошли ВСУ - РИА Новости, 06.10.2025
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошли ВСУ
Украинские военнослужащие публикуют старые видео в качестве доказательств проведения успешных операций в зоне СВО, заявил отставной офицер ВС США Станислав... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T21:27:00+03:00
2025-10-06T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896739700_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a809626f0d4792118dc26303f04912fe.jpg
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046674673.html
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046657488.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896739700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_338a40018570dad77a669a3078380a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы США
"Отбили территории". В США раскрыли, на какой шаг пошли ВСУ

Крапивник: ВСУ публикуют старые видео, чтобы скрыть провалы в зоне СВО

© AP Photo / LIBKOSСолдат штурмовой бригады ВС Украины
Солдат штурмовой бригады ВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / LIBKOS
Солдат штурмовой бригады ВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие публикуют старые видео в качестве доказательств проведения успешных операций в зоне СВО, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала The Duran.
"Украинцы начинают мутить воду. Перед тем, как покинуть территорию, они там снимают видео с дронов и вывешивают украинские флаги. Затем они публикуют кадры, заявляя, что отбили эти территории или что все еще их удерживают", — сказал он.
Набережная Днепра в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Живем кайфуя". На Украине выступили с парадоксальным заявлением об СВО
Вчера, 16:50
Эксперт подчеркнул, что на этих видео нет дат, позволяющих определить время съемки, а все метаданные материалов боевики стирают.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед в зоне спецоперации на Украине.
Он также добавил, что Киеву, с учетом потерь, лучше подумать над тем, чтобы начать договариваться.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Где Украина?" В Раде сделали заявление на фоне событий в зоне СВО
Вчера, 15:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала