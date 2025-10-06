ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, сообщается в Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, сообщается в Telegram- канале Запорожской АЭС.

"Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Украины . На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС в настоящее время поддерживается за счет резервных дизель-генераторов.

Кроме того, уточняется, что персонал станции не пострадал, разрушения носят незначительный характер.

"Специалисты ЗАЭС прикладывают все возможные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции в этих экстремальных условиях", - добавили в Telegram-канале Запорожской АЭС

Отмечается, что инспекторы МАГАТЭ , присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем.

"Подобные удары по критически важной инфраструктуре в непосредственной близости от атомной станции необъяснимы с точки зрения логики. Только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы", - добавляется в сообщении.