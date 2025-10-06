https://ria.ru/20251006/vsu-2046706566.html
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС - РИА Новости, 06.10.2025
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС
Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС.
2025-10-06T19:30:00+03:00
2025-10-06T19:30:00+03:00
2025-10-06T21:11:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
запорожская аэс
энергодар
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС и Энергодар
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-
канале Запорожской АЭС.
"Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар
вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Украины
. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС в настоящее время поддерживается за счет резервных дизель-генераторов.
Кроме того, уточняется, что персонал станции не пострадал, разрушения носят незначительный характер.
"Специалисты ЗАЭС прикладывают все возможные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции в этих экстремальных условиях", - добавили в Telegram-канале Запорожской АЭС
.
Отмечается, что инспекторы МАГАТЭ
, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем.
"Подобные удары по критически важной инфраструктуре в непосредственной близости от атомной станции необъяснимы с точки зрения логики. Только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы", - добавляется в сообщении.
Кроме того подчеркивается, что эти действия происходят в условиях, когда станция две недели лишена внешнего электропитания, которое важного для обеспечения безопасности станции.