ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 06.10.2025 (обновлено: 21:11 06.10.2025)
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС - РИА Новости, 06.10.2025
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС
Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС. РИА Новости, 06.10.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_0:45:1026:622_1920x0_80_0_0_0ff23ea51217a5d48879cdce7d7b78eb.jpg
https://ria.ru/20251006/krym-2046616532.html
энергодар
вооруженные силы украины, энергодар, происшествия, запорожская аэс
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Запорожская АЭС
ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС

ВСУ вновь обстреляли ЗАЭС и Энергодар

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramЗАЭС
ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
ЗАЭС. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС.
"Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС в настоящее время поддерживается за счет резервных дизель-генераторов.
Кроме того, уточняется, что персонал станции не пострадал, разрушения носят незначительный характер.
"Специалисты ЗАЭС прикладывают все возможные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции в этих экстремальных условиях", - добавили в Telegram-канале Запорожской АЭС.
Отмечается, что инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем.
"Подобные удары по критически важной инфраструктуре в непосредственной близости от атомной станции необъяснимы с точки зрения логики. Только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы", - добавляется в сообщении.
Кроме того подчеркивается, что эти действия происходят в условиях, когда станция две недели лишена внешнего электропитания, которое важного для обеспечения безопасности станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт напомнил Киеву о третьем законе Ньютона в ситуации вокруг ЗАЭС
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарПроисшествияЗапорожская АЭС
 
 
