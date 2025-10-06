Полиция ЛНР нашла раритетное оружие в квартире сотрудника СБУ

© Фото : пресс-служба МВД по Луганской Народной Республике Раритетные образцы огнестрельного оружия из бывшей квартиры сотрудника СБУ в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции Луганской Народной Республики нашли раритетное оружие в квартире сотрудника СБУ, брошенное им при бегстве из Северодонецка в 2022 году во время наступления сил РФ, сообщила РИА Новости врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по ЛНР Наталья Романова.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД России по ЛНР в городе Северодонецке были обнаружены раритетные образцы огнестрельного оружия, представляющие большую историческую ценность", - сообщила Романова.

Установлено, что в квартире, где был оборудован тайник с музейными редкостями, ранее проживал сотрудник местного отдела СБУ Виталий Ткаченко, отвечавший в том числе за борьбу с незаконным оборотом антиквариата.

"Примечательно, что изъятые ценности составляют лишь небольшую часть культурно-исторического наследия ЛНР, присвоенного Ткаченко и его сподручными-информаторами. Так, на некоторых обнаруженных музейных экспонатах имеется пометка "агент "Соболь", сделанная самим сотрудником украинской спецслужбы", - уточнила собеседник агентства.

По имеющейся оперативной информации, подтвержденной бывшими соседями, Ткаченко большую часть похищенной коллекции антиквариата сумел вывезти на Украину при спешной эвакуации из Северодонецка в 2022 году.