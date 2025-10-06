https://ria.ru/20251006/vsu-2046684630.html
Полиция ЛНР нашла раритетное оружие в квартире сотрудника СБУ
ЛУГАНСК, 6 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции Луганской Народной Республики нашли раритетное оружие в квартире сотрудника СБУ, брошенное им при бегстве из Северодонецка в 2022 году во время наступления сил РФ, сообщила РИА Новости врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по ЛНР Наталья Романова.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД России по ЛНР
в городе Северодонецке
были обнаружены раритетные образцы огнестрельного оружия, представляющие большую историческую ценность", - сообщила Романова.
Установлено, что в квартире, где был оборудован тайник с музейными редкостями, ранее проживал сотрудник местного отдела СБУ
Виталий Ткаченко, отвечавший в том числе за борьбу с незаконным оборотом антиквариата.
"Примечательно, что изъятые ценности составляют лишь небольшую часть культурно-исторического наследия ЛНР, присвоенного Ткаченко и его сподручными-информаторами. Так, на некоторых обнаруженных музейных экспонатах имеется пометка "агент "Соболь", сделанная самим сотрудником украинской спецслужбы", - уточнила собеседник агентства.
По имеющейся оперативной информации, подтвержденной бывшими соседями, Ткаченко большую часть похищенной коллекции антиквариата сумел вывезти на Украину
при спешной эвакуации из Северодонецка в 2022 году.
Уточняется, что, в частности, в квартире были найдены пистолет Воеводина 1942 года выпуска и револьвер "Наган" образца 1895 года.