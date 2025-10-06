Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице

"К большому горю, у нас увеличилось число погибших… В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось", - написал губернатор в своем Telegram-канале.