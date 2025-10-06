Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 06.10.2025 (обновлено: 17:38 06.10.2025)
Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице
Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице - РИА Новости, 06.10.2025
Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице
Пострадавший во время ракетного удара по Белгороду в понедельник мужчина скончался в больнице, таким образом, число жертв удара увеличилось до двух, сообщил... РИА Новости, 06.10.2025
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице

Гладков: число погибших от ракетного удара ВСУ по Белгороду выросло до двух

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 окт – РИА Новости. Пострадавший во время ракетного удара по Белгороду в понедельник мужчина скончался в больнице, таким образом, число жертв удара увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В понедельник Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Белгороду, один мужчина погиб, еще один в тяжелом состоянии.
"К большому горю, у нас увеличилось число погибших… В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде. Он находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей"
Вчера, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
