Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице
Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице - РИА Новости, 06.10.2025
Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице
Пострадавший во время ракетного удара по Белгороду в понедельник мужчина скончался в больнице, таким образом, число жертв удара увеличилось до двух, сообщил... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T16:49:00+03:00
2025-10-06T16:49:00+03:00
2025-10-06T17:38:00+03:00
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
Пострадавший от удара ВСУ по Белгороду умер в больнице
Гладков: число погибших от ракетного удара ВСУ по Белгороду выросло до двух