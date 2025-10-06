Рейтинг@Mail.ru
ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей"
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 06.10.2025
ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей"
ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей" - РИА Новости, 06.10.2025
ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей"
ВСУ применяют все более крупные БПЛА самолетного типа для ударов по недавно освобожденным прифронтовым городам, двигатель одного из них был сопоставим по... РИА Новости, 06.10.2025
ДОНЕЦК
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Енакиево, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей"

Захаров: ВСУ запустили БПЛА с двигателем размером с мотор автомобиля

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. ВСУ применяют все более крупные БПЛА самолетного типа для ударов по недавно освобожденным прифронтовым городам, двигатель одного из них был сопоставим по размерам с автомобильным, сообщил РИА Новости глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.
"У нас был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения и были погибшие. Чтобы понимать, на этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля "Жигули". Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд. Снаряд (БПЛА - ред.) самолетного типа, где крыло, два - два с половиной метра. Ну, вот такое бывает. Тут же оно еще и расстояние незначительное, тут и ствольная артерия, тут еще все виды оружия еще работают", - сказал Захаров.
Он добавил, что украинская сторона по сей день не стесняется использовать любые способы ведения войны и применяет против мирного населения все возможные военные средства, начиная разных типов ствольный артиллерии и заканчивая применением боеприпасов "кассетного" типа.
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Жительница Дачного в ДНР рассказала, что ВСУ не давали набрать воды
21 февраля, 07:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕнакиевоСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
