ВСУ запустили в ДНР беспилотник с двигателем размером с мотор "Жигулей"

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. ВСУ применяют все более крупные БПЛА самолетного типа для ударов по недавно освобожденным прифронтовым городам, двигатель одного из них был сопоставим по размерам с автомобильным, сообщил РИА Новости глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.