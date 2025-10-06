Рейтинг@Mail.ru
Боевик "Азова"*, убивший мирного жителя, получил 22 года - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/vsu-2046651594.html
Боевик "Азова"*, убивший мирного жителя, получил 22 года
Боевик "Азова"*, убивший мирного жителя, получил 22 года - РИА Новости, 06.10.2025
Боевик "Азова"*, убивший мирного жителя, получил 22 года
Боевик батальона "Азов" * Максим Дацко, убивший мирного жителя в Мариуполе, приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:04:00+03:00
2025-10-06T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html
россия
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мариуполь, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Боевик "Азова"*, убивший мирного жителя, получил 22 года

Боевик «Азова» Дацко получил 22 года за убийство мирного жителя в Мариуполе

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Боевик батальона "Азов" * Максим Дацко, убивший мирного жителя в Мариуполе, приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Максиму Дацко, проходившему военную службу в отряде специального назначения войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории Российской Федерации националистический батальон "Азов"*)... Приговором суда Дацко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Дацко в ходе боевого дежурства на проспекте Победы в Мариуполе расстрелял из автомата гражданский автомобиль. Находившийся в нем мирный житель скончался от многочисленных огнестрельных ранений. При этом Дацко полагал, что мужчина занимал пророссийскую позицию и взгляды.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) и подпунктами "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).
* Террористическая организация, запрещена в России
Участники украинского подразделения Азов (признан террористическим и запрещен в РФ) на оглашении приговора в Южном окружном военном суде. 26 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"*
26 марта, 11:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала