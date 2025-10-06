Боевик "Азова"*, убивший мирного жителя, получил 22 года

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Боевик батальона "Азов" * Максим Дацко, убивший мирного жителя в Мариуполе, приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СК РФ.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) и подпунктами "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).

* Террористическая организация, запрещена в России