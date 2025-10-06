Боевик "Азова"*, убивший мирного жителя, получил 22 года

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Боевик батальона "Азов" * Максим Дацко, убивший мирного жителя в Мариуполе, приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в СК РФ.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Максиму Дацко, проходившему военную службу в отряде специального назначения войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории Российской Федерации националистический батальон "Азов"*)... Приговором суда Дацко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Дацко в ходе боевого дежурства на проспекте Победы в Мариуполе расстрелял из автомата гражданский автомобиль. Находившийся в нем мирный житель скончался от многочисленных огнестрельных ранений. При этом Дацко полагал, что мужчина занимал пророссийскую позицию и взгляды.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) и подпунктами "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).
* Террористическая организация, запрещена в России
* Террористическая организация, запрещена в России
Суд вынес приговор 23 участникам "Азова"*
26 марта, 11:42