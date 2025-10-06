В Белгородской области рассказали об атаках дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области 197 беспилотниками, из них 137 был сбиты и подавлены, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 61 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 56 снарядов. За отчетный период различные разрушения выявлены в 10 многоквартирных домах, 43 частных домовладениях, сельхоз предприятии, трех коммерческих и одном социальном объектах, складе, объекте инфраструктуры, предприятии и 74 транспортных средствах.
"В Белгородском районе… произведены атаки 62 беспилотников, из которых 52 сбиты и подавлены. В селе Бессоновка в результате детонации дрона пострадал 15-летний юноша. Он продолжает лечение в больнице. Двое мужчин получили ранения от ударов дронов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский район атакован 3 БПЛА, по Белгороду выпущено 6 боеприпасов и совершены удары 37 беспилотников, пострадал 10-летний ребёнок и за медпомощью обратился мужчина, получивший баротравму 4 октября. По данным главы области, в Валуйском округе и Волоконовском районе выпущено по одному боеприпасу и нанесены удары 22 беспилотниками, Краснояружский район подвергся обстрелам с применением 14 боеприпасов и атакам 9 дронов.
В Грайворонском округе по 12 населенным пунктам выпущен 31 боеприпас и нанесены удары 22 беспилотников, пострадал мирный житель, над Алексеевским, Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами, Вейделевским и Ивнянским районами сбиты 19 беспилотников, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.