В Белгородской области рассказали об атаках дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области 197 беспилотниками, из них 137 был сбиты и подавлены, шесть человек обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.