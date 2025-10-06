Командир роты ВСУ месяцами держит солдат на позициях без еды и воды

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Командир роты в 57-й бригаде ВСУ с позывным "Потап" месяцами держит украинских солдат на позициях без еды и воды, сам при этом находится в 100 километрах от линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.