Командир роты ВСУ месяцами держит солдат на позициях без еды и воды
2025-10-06T06:32:00+03:00
2025-10-06T06:32:00+03:00
2025-10-06T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Командир роты в 57-й бригаде ВСУ с позывным "Потап" месяцами держит украинских солдат на позициях без еды и воды, сам при этом находится в 100 километрах от линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 57-й отдельной мотопехотной бригаде командир роты 9-го отдельного стрелкового батальона с позывным "Потап" месяцами держит подчиненных на позициях без еды, воды и поддержки, находясь в 100 километрах от линии фронта", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал, что один из сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ
пробыл на позиции 8 месяцев.