Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 06.10.2025 (обновлено: 08:26 06.10.2025)
ВСУ не хватило штурмовиков в Сумской области из-за массовых дезертирств

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ВСУ не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за массовых дезертирств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад", — сказал собеседник агентства.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Боевики ВСУ бежали с позиций под Сумами в женской одежде
4 октября, 08:24
В каждой роте числятся как минимум 30 военных, самовольно оставивших место службы, добавил он.
По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.
Как заявил президент Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
