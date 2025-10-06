МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ВСУ не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за массовых дезертирств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ не смогло в полной мере доукомплектовать штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад", — сказал собеседник агентства.
В каждой роте числятся как минимум 30 военных, самовольно оставивших место службы, добавил он.
По данным Минобороны, в этом году российская армия взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — свыше 223.
Как заявил президент Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
