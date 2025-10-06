https://ria.ru/20251006/vsu-2046563338.html
ВСУ применили запрещенные боеприпасы на красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские боевики используют запрещенные фосфорные боеприпасы на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным "Байкал".
"Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы. Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и всё горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто всё сжигать вокруг", — рассказал военнослужащий.
Международное гуманитарное право ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. К таким ограничительным актам относятся в том числе Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года.