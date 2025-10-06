https://ria.ru/20251006/vrachi-2046660585.html
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях - РИА Новости, 06.10.2025
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
Военные врачи спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-го Армейского корпуса группировки войск "Южная" проводили операции на открытом сердце в полевых условиях,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:37:00+03:00
2025-10-06T15:37:00+03:00
2025-10-06T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20251006/reanimatsiya-2046659626.html
https://ria.ru/20251005/vrachi-2046457565.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b815fd2de4ca2677ecc9b355f179758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
Врачи "Ахмата" и "Юга" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Военные врачи спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-го Армейского корпуса группировки войск "Южная" проводили операции на открытом сердце в полевых условиях, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы подразделения с позывным "Буля" в международный день врача.
В понедельник начмед "Ахмата" показал РИА Новости бронированный реанимобиль "Булемобиль", сделанный на базе "Камаза" бойцами подразделения.
"На данном автомобиле везли человека, у которого была операция на открытом сердце. И это было в полевых условиях. Там не было большой редколегии врачей от десяти человек. Там было два человека, которые знают свою работу. Мы, кстати, с этим военнослужащим на связи, он вернулся в строй после тяжелейшего ранения", - рассказал начмед про один из случаев проведения такой операции.
О уточнил, что эвакуировали бойца на реанимобиле, который сделали в подразделении.