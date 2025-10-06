Рейтинг@Mail.ru
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 06.10.2025 (обновлено: 15:39 06.10.2025)
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях
Военные врачи спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-го Армейского корпуса группировки войск "Южная" проводили операции на открытом сердце в полевых условиях,... РИА Новости, 06.10.2025
Специальная военная операция на Украине, Россия
Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях

Врачи "Ахмата" и "Юга" провели операции на открытом сердце в полевых условиях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Военные врачи спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-го Армейского корпуса группировки войск "Южная" проводили операции на открытом сердце в полевых условиях, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы подразделения с позывным "Буля" в международный день врача.
В понедельник начмед "Ахмата" показал РИА Новости бронированный реанимобиль "Булемобиль", сделанный на базе "Камаза" бойцами подразделения.
Модернизированный под медицинские нужды бронеавтомобиль - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Боец "Ахмата" рассказал о работе бронированной передвижной реанимации
Вчера, 15:34
"На данном автомобиле везли человека, у которого была операция на открытом сердце. И это было в полевых условиях. Там не было большой редколегии врачей от десяти человек. Там было два человека, которые знают свою работу. Мы, кстати, с этим военнослужащим на связи, он вернулся в строй после тяжелейшего ранения", - рассказал начмед про один из случаев проведения такой операции.
О уточнил, что эвакуировали бойца на реанимобиле, который сделали в подразделении.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
5 октября, 08:23
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
