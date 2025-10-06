Врачи "Ахмата" провели операции на открытом сердце в полевых условиях

"На данном автомобиле везли человека, у которого была операция на открытом сердце. И это было в полевых условиях. Там не было большой редколегии врачей от десяти человек. Там было два человека, которые знают свою работу. Мы, кстати, с этим военнослужащим на связи, он вернулся в строй после тяжелейшего ранения", - рассказал начмед про один из случаев проведения такой операции.