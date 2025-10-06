Рейтинг@Mail.ru
03:07 06.10.2025
Врач рассказала о пользе и вреде сливы
Сливы способны действовать как мягкое природное слабительное, однако при чрезмерном употреблении фрукт может стать причиной диареи и дискомфорта ЖКТ, рассказала РИА Новости
здоровье - общество, московская область (подмосковье), зарема тен
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкСливы
Сливы - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Сливы. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сливы способны действовать как мягкое природное слабительное, однако при чрезмерном употреблении фрукт может стать причиной диареи и дискомфорта ЖКТ, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Сливы — чемпионы по решению проблемы запоров. Они содержат особый тип клетчатки и натуральное вещество сорбитол, которое действует как мягкое природное слабительное. Эффективность чернослива, или сушеной сливы, доказана клиническими исследованиями", — сказала Тен.
По словам врача, темные сливы богаты мощными антиоксидантами антоцианами, которые борются с клеточным повреждением, снижая риск хронических заболеваний и поддерживая здоровье мозга.
Специалист предупредила, что чрезмерное употреблении сливы и особенно чернослива может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны ЖКТ.
"В сушеном виде слива становится концентрированным источником фруктозы. Порции должны быть очень умеренными, особенно для людей, следящих за уровнем сахара в крови", — добавила Тен.
Заголовок открываемого материала