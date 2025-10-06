ВОЗ оценила мировое потребление электронных сигарет подростками

ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. По меньшей мере 15 миллионов подростков в возрасте 13-15 лет в мире используют электронные сигареты, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ впервые оценила мировое потребление электронных сигарет, выяснив, что их употребляют 100 миллионов человек во всем мире.

"Среди взрослых насчитывается не менее 86 миллионов пользователей, в основном в странах с высоким уровнем дохода. Также не менее 15 миллионов детей (13–15 лет) уже используют электронные сигареты", - следует из доклада.

При этом, по данным организации, дети в среднем в девять раз чаще, чем взрослые, курят вейпы.