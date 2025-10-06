Рейтинг@Mail.ru
15:32 06.10.2025
ВОЗ оценила мировое потребление электронных сигарет подростками
По меньшей мере 15 миллионов подростков в возрасте 13-15 лет в мире используют электронные сигареты, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 06.10.2025
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. По меньшей мере 15 миллионов подростков в возрасте 13-15 лет в мире используют электронные сигареты, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ впервые оценила мировое потребление электронных сигарет, выяснив, что их употребляют 100 миллионов человек во всем мире.
"Среди взрослых насчитывается не менее 86 миллионов пользователей, в основном в странах с высоким уровнем дохода. Также не менее 15 миллионов детей (13–15 лет) уже используют электронные сигареты", - следует из доклада.
При этом, по данным организации, дети в среднем в девять раз чаще, чем взрослые, курят вейпы.
"Электронные сигареты подпитывают новую волну никотиновой зависимости. Они позиционируются как средства снижения вреда, но на самом деле они приобщают детей к никотину раньше времени и рискуют подорвать десятилетия прогресса", - отметил директор Департамента ВОЗ по детерминантам здоровья, продвижению и профилактике Этьен Круг.
