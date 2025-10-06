Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 06.10.2025 (обновлено: 12:44 06.10.2025)
ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
ВС России освободили Отрадное в Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населённый пункт Отрадное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
отрадное
харьковская область
ВС России освободили Отрадное в Харьковской области

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населённый пункт Отрадное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства Британии в поддержку России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Британский участник СВО сжег свой паспорт в поддержку России
Вчера, 08:36
 
