ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
ВС России освободили Отрадное в Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населённый пункт Отрадное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2025
ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области