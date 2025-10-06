https://ria.ru/20251006/vladivostok-2046575105.html
Власти Владивостока согласовали митинг против изменения утильсбора
2025-10-06T09:17:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Администрация Владивостока согласовала проведение митинга против инициативы повысить ставки утилизационного сбора на автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Заявку на проведение подал депутат заксобрания Приморья Александр Сустов. В Telegram-каналах опубликовано фото документа за подписью замглавы администрации Дмитрия Свитайло, из которого следует, что Сустову согласовали проведение митинга после устранения ряда замечаний в первой заявке.
"Да, подтверждаем (что митинг согласован – ред.)", - сообщил собеседник.
Он также подтвердил, что опубликованный в соцсетях документ верный и что мероприятие назначено на 11 октября, оно пройдет у Дома молодежи.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию
транспортное средство.
Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет.
Минпромторг
подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Кроме того, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, только на авто с двигателем до 160 лошадиных сил.