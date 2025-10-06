Рейтинг@Mail.ru
Власти Владивостока согласовали митинг против изменения утильсбора - РИА Новости, 06.10.2025
09:17 06.10.2025
Власти Владивостока согласовали митинг против изменения утильсбора
Власти Владивостока согласовали митинг против изменения утильсбора - РИА Новости, 06.10.2025
Власти Владивостока согласовали митинг против изменения утильсбора
Администрация Владивостока согласовала проведение митинга против инициативы повысить ставки утилизационного сбора на автомобили, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T09:17:00+03:00
2025-10-06T09:17:00+03:00
владивосток
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
владивосток
россия
владивосток, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Владивосток, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Власти Владивостока согласовали митинг против изменения утильсбора

Власти Владивостока согласовали проведение митинга против повышения утильсбора

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Администрация Владивостока согласовала проведение митинга против инициативы повысить ставки утилизационного сбора на автомобили, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Заявку на проведение подал депутат заксобрания Приморья Александр Сустов. В Telegram-каналах опубликовано фото документа за подписью замглавы администрации Дмитрия Свитайло, из которого следует, что Сустову согласовали проведение митинга после устранения ряда замечаний в первой заявке.
Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт
08:54
"Да, подтверждаем (что митинг согласован – ред.)", - сообщил собеседник.
Он также подтвердил, что опубликованный в соцсетях документ верный и что мероприятие назначено на 11 октября, оно пройдет у Дома молодежи.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который покрывает дальнейшие затраты на утилизацию автомобиля. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство.
Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет.
Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Кроме того, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, только на авто с двигателем до 160 лошадиных сил.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Эксперты предупредили россиян о мошенничестве с утильсбором
3 октября, 04:29
 
ВладивостокРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
