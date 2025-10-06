Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с бойцами в Отрадном Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 06.10.2025
Минобороны показало кадры с бойцами в Отрадном Харьковской области
Минобороны показало кадры с бойцами в Отрадном Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
Минобороны показало кадры с бойцами в Отрадном Харьковской области
Министерство обороны России опубликовало кадры из населенного пункта Отрадное Харьковской области, освобожденного подразделениями группировки войск "Север". РИА Новости, 06.10.2025
Минобороны показало кадры с бойцами в Отрадном Харьковской области

Минобороны показало видео освобождения Отрадного Харьковской области

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры из населенного пункта Отрадное Харьковской области, освобожденного подразделениями группировки войск "Север".
В результате активных и решительных действий населенный пункт Отрадное освобожден военнослужащими 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки, сообщило МО РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Отрадное в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Отрадное в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Отрадное в Харьковской области
Проведя зачистку строений, подвальных помещений и прилегающей территорий к населенному пункту от остатков формирований ВСУ, военнослужащие "Севера" развернули российский триколор, который показан на кадрах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
