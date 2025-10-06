https://ria.ru/20251006/video-2046623590.html
Минобороны показало кадры с бойцами в Отрадном Харьковской области
Минобороны показало кадры с бойцами в Отрадном Харьковской области - РИА Новости, 06.10.2025
Минобороны показало кадры с бойцами в Отрадном Харьковской области
Министерство обороны России опубликовало кадры из населенного пункта Отрадное Харьковской области, освобожденного подразделениями группировки войск "Север". РИА Новости, 06.10.2025
Кадры освобождения Отрадного в Харьковской области
Кадры освобождения Отрадного в Харьковской области.
