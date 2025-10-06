Рейтинг@Mail.ru
Орбан объяснил, почему Венгрия не переходит на евро
16:12 06.10.2025
Орбан объяснил, почему Венгрия не переходит на евро
Орбан объяснил, почему Венгрия не переходит на евро
Орбан объяснил, почему Венгрия не переходит на евро

Орбан: Венгрия не планирует переходить на евро, чтобы не привязывать себя к ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 окт - РИА Новости. Венгрия не планирует менять национальную валюту на евро, чтобы не привязывать себя сильнее к Евросоюзу, который сейчас находится в стадии распада, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"В моих планах этого точно нет... На мой взгляд, Евросоюз находится на этапе распада. Именно сейчас он разваливается... Поэтому Венгрии не следует связывать свою судьбу с Евросоюзом теснее, чем сейчас. А введение евро стало бы самой тесной привязкой", - сказал Орбан в интервью порталу Economx, отвечая на вопрос ведущего, планирует ли венгерское правительство вступить в еврозону.
По его словам, если в течение одного-двух лет не произойдёт радикальной трансформации ЕС, то этот процесс продолжится и Евросоюз станет "в нашей жизни проходящим этапом". Орбан добавил, что не видит ни со стороны "брюссельских бюрократов", ни со стороны глав ведущих государств блока намерения и способности это изменить.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также заявлял, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
В Совфеде прокомментировали требования Орбана к Евросоюзу
