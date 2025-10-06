Рейтинг@Mail.ru
Умер журналист Валерий Ниязматов
13:12 06.10.2025
Умер журналист Валерий Ниязматов
Умер журналист Валерий Ниязматов - РИА Новости, 06.10.2025
Умер журналист Валерий Ниязматов
Журналист Валерий (Тиллатура) Ниязматов, руководивший корпунктом РИА Новости в 1980-90-е годы, скончался в Ташкенте на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
ташкент
ташкент
2025
Новости
ташкент
Ташкент
Умер журналист Валерий Ниязматов

Умер Валерий Ниязматов, руководивший бюро РИА Новости в Узбекистане в 80-90-е гг

Валерий Ниязматов
Валерий Ниязматов
© Фото : газета "Новый век"
Валерий Ниязматов. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Журналист Валерий (Тиллатура) Ниязматов, руководивший корпунктом РИА Новости в 1980-90-е годы, скончался в Ташкенте на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в кругу семьи Ниязматова.
"Валерий Рахматуллаевич скончался накануне в Ташкенте", - сказал собеседник агентства.
Валерий (Тиллатура) Ниязматов родился 25 августа 1941 года в Душанбе. Член Союза писателей СССР, кандидат филологических наук, лауреат премии Ленинского Комсомола Узбекистана. В 1965 году с отличием окончил факультет восточных языков Ташкентского государственного университета. Работал собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в Афганистане, а также на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Во второй половине 1980-х годов Ниязматов возглавил представительство Агентства печати новостей (АПН) в Узбекистане, которое затем преобразовалось в агентство РИА Новости. Руководил корреспондентским пунктом агентства в республике до 2001 года.
Коллектив РИА Новости выражает соболезнования родным и близким покойного.
 
Ташкент
 
 
