Умер журналист Валерий Ниязматов
Умер Валерий Ниязматов, руководивший бюро РИА Новости в Узбекистане в 80-90-е гг
ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Журналист Валерий (Тиллатура) Ниязматов, руководивший корпунктом РИА Новости в 1980-90-е годы, скончался в Ташкенте на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в кругу семьи Ниязматова.
"Валерий Рахматуллаевич скончался накануне в Ташкенте", - сказал собеседник агентства.
Валерий (Тиллатура) Ниязматов родился 25 августа 1941 года в Душанбе. Член Союза писателей СССР, кандидат филологических наук, лауреат премии Ленинского Комсомола Узбекистана. В 1965 году с отличием окончил факультет восточных языков Ташкентского государственного университета. Работал собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в Афганистане, а также на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Во второй половине 1980-х годов Ниязматов возглавил представительство Агентства печати новостей (АПН) в Узбекистане, которое затем преобразовалось в агентство РИА Новости. Руководил корреспондентским пунктом агентства в республике до 2001 года.
Коллектив РИА Новости выражает соболезнования родным и близким покойного.