Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт - РИА Новости, 06.10.2025
08:54 06.10.2025
Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт
Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт
экономика
россия
рольф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
2025
Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт

Виноградова: изменение механизма расчета утильсбора не коснется 90% авторынка РФ

Автомобили "Москвич" на Московском автомобильном заводе "Москвич"
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобили "Москвич" на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Изменение механизма расчета утильсбора не коснется порядка 90% авторынка России, большинство автомобилей уже имеют локализованное производство, заявила в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова.
Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Минпромторг рассказал, когда появится итоговый перечень авто для такси
2 октября, 15:53
Согласно действующему механизму, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.
"Давайте, разбираться. Сегодня 32% рынка легковых автомобилей нашей страны – это российские бренды, которых изменения утильсбора совершенно не коснутся. Китайские автомобили – это 60% рынка. Из топ-10 китайских брендов локализации производства пока нет только у одного – Geely. Уверены, что производитель будет искать возможности для локализации", - сказала она.
В большей степени изменения повлияют на электромобили и гибриды, доли которых в российском авторынке суммарно составляют около 5%. "Этот сегмент получит наиболее заметный стоп-фактор. Повышение цен будет ощутимым: например, стоимость Zeekr 001 увеличится более чем на 1,5 миллиона рублей", - добавила Виноградова.
Оставшиеся машины - это параллельный импорт ушедших брендов. Для добросовестных дилеров, которые ввозят такие авто на коммерческой основе, изменения станут незначительными. А сильнее всего их почувствуют те, кто оформлял машины на физлиц, что создавало "недобросовестную конкуренцию", считает глава "Рольфа".
"Если обратиться к цифрам и вообще посмотреть на наш бизнес изнутри, то какие факторы больше всего влияют на изменение спроса, на изменение цены автомобиля? Утильсбор точно не будет возглавлять эту турнирную таблицу", - сказала Виноградова.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (входит в группу "Россия сегодня") в 10.00 мск.
Автомобиль Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В России выросли продажи Lada Iskra
4 октября, 10:38
 
ЭкономикаРоссияРольфМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
