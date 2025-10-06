Изменение утильсбора не коснется 90% авторынка России, заявила эксперт

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Изменение механизма расчета утильсбора не коснется порядка 90% авторынка России, большинство автомобилей уже имеют локализованное производство, заявила в интервью РИА Новости гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова.

Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ , которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.

Согласно действующему механизму, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.

"Давайте, разбираться. Сегодня 32% рынка легковых автомобилей нашей страны – это российские бренды, которых изменения утильсбора совершенно не коснутся. Китайские автомобили – это 60% рынка. Из топ-10 китайских брендов локализации производства пока нет только у одного – Geely. Уверены, что производитель будет искать возможности для локализации", - сказала она.

В большей степени изменения повлияют на электромобили и гибриды, доли которых в российском авторынке суммарно составляют около 5%. "Этот сегмент получит наиболее заметный стоп-фактор. Повышение цен будет ощутимым: например, стоимость Zeekr 001 увеличится более чем на 1,5 миллиона рублей", - добавила Виноградова.

Оставшиеся машины - это параллельный импорт ушедших брендов. Для добросовестных дилеров, которые ввозят такие авто на коммерческой основе, изменения станут незначительными. А сильнее всего их почувствуют те, кто оформлял машины на физлиц, что создавало "недобросовестную конкуренцию", считает глава " Рольфа ".

"Если обратиться к цифрам и вообще посмотреть на наш бизнес изнутри, то какие факторы больше всего влияют на изменение спроса, на изменение цены автомобиля? Утильсбор точно не будет возглавлять эту турнирную таблицу", - сказала Виноградова.