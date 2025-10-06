Рейтинг@Mail.ru
С оказавшегося на путях метро Москвы после ссоры мужчины взыскали ущерб - РИА Новости, 06.10.2025
04:49 06.10.2025
С оказавшегося на путях метро Москвы после ссоры мужчины взыскали ущерб
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро, выплатить компенсацию за остановку поездов на северо-западном участке синей ветки, ответчик объяснил свой поступок ссорой с бывшей супругой, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее столичный дептранс сообщил, что вечером 9 декабря 2024 года на северо-западном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы временно были увеличены интервалы движения из-за человека на пути.
"(Пассажир) указал, что 9 декабря 2024 года он находился в состоянии алкогольного опьянения… хотел доказать и показать по видеосвязи своей бывшей супруге, как ему плохо после их ссор", - говорится в материалах.
Уточняется, что на станции метро "Молодежная" Арбатско-Покровской линии пассажир "спустился на жесткое основание пути, тем самым нарушив нормальную работу метрополитена". Сам мужчина пояснил, что, упав на жесткий путь, ударился головой и не помнит, сколько так пролежал.
Согласно материалам дела, движение пришлось остановить на 15 минут, и задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе. Сумма иска не уточняется. Ответчик возражал против иска, ссылаясь на отсутствие доказательств причинения истцу убытков. Однако суд отверг эти доводы и удовлетворил иск метрополитена.
Кроме того, как указывается в материалах, по решению суда пассажиру назначен штраф в 20 тысяч рублей за административное правонарушение по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенное умышленно". Вину в правонарушении мужчина признал.
